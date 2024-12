Gostaria de registrar uma reclamação sobre o terminal de Madureira, onde fiz o cartão Jaé Prioridade. O atendimento tem sido extremamente insatisfatório: os funcionários são mal-educados e não demonstram preparo para lidar com o público. Além disso, não consigo realizar o agendamento para retirar o meu cartão, mesmo tendo feito o cadastro no próprio local. Solicito que as autoridades responsáveis tomem providências.