Bilhete premiado de R$ 7,5 bi é vendido em posto nos EUA

Um bilhete de loteria com um prêmio de 1,22 bilhão de dólares (cerca de 7,56 bilhões de reais na cotação atual), o quinto maior jackpot da história, foi vendido pela loteria dos Estados Unidos, anunciou o organizador neste sábado (28).



Segundo a Mega Millions, um dos sorteios mais populares dos Estados Unidos, o bilhete foi vendido no estado da Califórnia. Os números vencedores, revelados na sexta-feira, são: 3, 7, 37, 49, 55 e 6.



A identidade do vencedor do prêmio ainda não é conhecida, nem se ele já sabe que possui o bilhete premiado ou se reivindicará seu prêmio.



O vencedor comprou o bilhete em um posto de gasolina na cidade de Conttonwood, cerca de 210 quilômetros ao norte de Sacramento, capital do estado da Califórnia, segundo a Mega Millions.



O prêmio pode ser reivindicado na sua totalidade sob a forma de pagamentos anuais ao longo de 30 anos ou em um único pagamento em dinheiro de 549,7 milhões de dólares (cerca de 3,4 bilhões de reais) antes de impostos.



Esta quantia representa o quinto maior jackpot da história da Mega Millions, que vende bilhetes de loteria em 45 dos 50 estados dos EUA.



O maior prêmio da história foi de US$ 2,04 bilhões (12,64 bilhões de reais na cotação atual).