Bope faz operação no Morro dos Macacos e prende sete pessoas

Rio - Moradores do Morro dos Macacos, na Vila Isabel, Zona Norte do Rio, foram acordados com um intenso tiroteio na manhã deste sábado (28). Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do 6º BPM (Tijuca) fazem operação na região e no Morro São João, no Engenho Novo, desde as primeiras horas do dia.

Sete suspeitos, entre eles seis homens e uma mulher que estavam escondidos em uma casa na comunidade, foram presos. Veja abaixo um vídeo em que mostra o grupo sendo levado pelos policiais:

Os presos no morro dos Macacos pic.twitter.com/AgTRqzYiIm — JORNAL RIO (@JornalRIO21) December 28, 2024 fotogaleria Dois fuzis, três pistolas, uma luneta de fuzil, sete carregadores de diversos calibres, três rádios transmissores, munições de diversos calibres e drogas também foram apreendidos. O material foi encaminhado à 20ª DP (Vila Isabel) e os presos para a 19ª DP (Tijuca). Segundo a Polícia Militar, o policiamento vai seguir reforçado ao longo do dia.

Nos grupos da comunidade, moradores fazem alerta sobre a situação no local. "Bope nos acessos do Morro dos Macacos Vila Isabel. Muitos disparos estão sendo ouvidos. Galera da região, atividade"; "Helicóptero já está sobrevoando o Morro dos Macacos as 7h30 da manhã". Os blindados do Bope circulam na parte baixa da favela.

Veja vídeos:

Moradores do Morro dos Macacos, na Vila Isabel, são acordados com intenso tiroteio na comunidade, neste sábado (28)



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/b6UuaO1OFO — Jornal O Dia (@jornalodia) December 28, 2024

As constantes trocas de tiros na comunidade acontecem em meio a uma tentativa de expansão territorial do Comando Vermelho (CV) liderada por traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo. Na sexta-feira (27), um dia depois do CV afirmar que conseguiu invadir todas a comunidade , um outro vídeo começou a circular nas redes sociais. A gravação mostra criminosos fortemente armados na varanda de uma casa.

A guerra no Morro dos Macacos

A localização do Morro dos Macacos é considerada favorável para o CV, pois dá acesso à Zona Oeste por meio do Parque Nacional da Tijuca. O 'atalho' é atrativo para a maior facção do Rio, que tenta expandir sua organização criminosa para a Zona Oeste, como vem acontecendo na Gardênia Azul.

A distância entre as duas comunidades é de aproximadamente 4 km, o que facilita a mobilização de traficantes em tentativas de invasões e ações violentas. Este fato fica evidente quando olhamos para o número de tiroteios registrados no Morro dos Macacos. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, foram 68 confrontos em 2024, até o dia 12 de dezembro, que deixaram 11 mortos e 9 feridos. Já entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023 o Instituto registrou 17 ocorrências de tiros no Morro dos Macacos, com o total de uma pessoa morta e nenhum ferido.