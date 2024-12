Vídeo: mulher de pastor viraliza nas redes ao expor traição do marido pastor

Uma mulher de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, expôs a suposta traição de seu marido pastor durante um culto em vídeo que viralizou. Aryana Medeiros, de 27 anos, descobriu mensagens comprometedoras no celular do marido e decidiu denunciar a situação durante uma reunião religiosa.



O vídeo, postado nas redes sociais, mostra Aryana acusando seu marido de ter um caso com a levita (ministra de louvor) Laís. A revelação gerou confusão e agressões entre os fiéis presentes.

Veja o vídeo:







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adelke nascimento (@adelkenascimento)

Após o episódio, Aryana divulgou prints de conversas do marido com a amante em seus stories do Instagram. Ela também se defendeu das críticas de algumas pessoas que a acusaram de estar agindo por engajamento.



"Tem gente falando que eu fiz isso por engajamento, maldade... Maldade foi o que fizeram comigo. Eu não fiz para prejudicar ninguém. Eu queria sim desmascarar ele e ela", disse Aryana em pronunciamento no Instagram.



Apesar das críticas, Aryana agradeceu o apoio dos internautas. "Muito obrigada a todos que estão me apoiando e todas as palavras de amor e carinho. Deus abençoe a todos vocês", comentou.