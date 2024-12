Polícia prende dupla que roubou e agrediu idoso na Zona Oeste

Na noite desta sexta-feira (27), dois homens foram presos em flagrante na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, após agredirem e roubarem um idoso durante um assalto.



Daniel de Oliveira Mousinho, de 26 anos, e Matheus Bezerra Assis da Silva, de 27, foram autuados por roubo com uso de violência.



Segundo a Polícia Civil, agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca) retornavam de uma ação da Operação Torniquete, na Avenida Adolfo Vasconcelos, quando viram Daniel agredindo e roubando um homem de 73 anos. Durante a ação, o agressor simulou estar com uma arma por baixo da camisa.



Após o crime, Mousinho entrou em um carro vermelho e fugiu com Matheus, que já o esperava na direção do veículo.



Dois celulares da vítima foram roubados, mas os bandidos se livraram de um dos aparelhos durante a perseguição - o outro objeto foi recuperado.



De acordo com a polícia, os dois são moradores de Guaratiba e Campo Grande. O veículo usado no crime foi apreendido.



Em depoimento, Matheus alegou que comprou o carro para trabalhar como motorista de aplicativo, mas não transferiu o registro de propriedade para seu nome.