Tragédia: motociclista morre ao cair do vão central da Ponte Rio-Niterói

Um motociclista morreu após cair da Ponte Rio-Niterói na tarde deste sábado (28). O acidente aconteceu por volta das 12h40, na pista sentido Rio, na altura do vão central.



Segundo a Ecoponte, concessionária que administra a via, a vítima caiu de uma altura de 72 metros. Quatro quartéis dos bombeiros atuaram no resgate, encontrando o homem, não identificado, com vida, mas inconsciente.



Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas chegou morto à unidade.



Durante a ocorrência, o sentido Rio da Ponte ficou com uma faixa interditada, com a travessia chegando a 15 minutos. Pouco depois das 13h, a pista foi liberada.