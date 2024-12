Comunidade tem valor estratégico e é palco de intensa disputa territorial

As constantes trocas de tiros na comunidade acontecem em meio a uma tentativa de expansão territorial do Comando Vermelho (CV) liderada por traficantes do Morro do São João, no Engenho Novo. Na última sexta-feira, um dia depois do CV afirmar que conseguiu invadir toda a comunidade, uma gravação mostrou criminosos fortemente armados na varanda de uma casa.

A localização do Morro dos Macacos é considerada favorável para o CV, pois dá acesso à Zona Oeste por meio do Parque Nacional da Tijuca. O 'atalho' é atrativo para a maior facção do Rio, que tenta expandir sua organização criminosa para a Zona Oeste, como vem acontecendo na Gardênia Azul, que tem sido palco de diversos confrontos entre criminosos.

A distância entre as duas comunidades é de aproximadamente 4 km, o que facilita a mobilização de traficantes em tentativas de invasões e ações violentas. Esse fato fica evidente quando é analisado o número de tiroteios registrados no Morro dos Macacos. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, foram 68 confrontos em 2024, até o dia 12 de dezembro, que deixaram 11 mortos e 9 feridos. Já entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, o Instituto registrou 17 ocorrências de tiros no Morro dos Macacos, com o total de uma pessoa morta e nenhum ferido.