Estado reforça combate à fome

Ao longo de 2024, o Governo do Estado ofereceu cerca de 12,6 milhões de refeições para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, por meio dos programas Restaurante do Povo, Café do Trabalhador e RJ Alimenta. Juntas, as iniciativas coordenadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, oferecem uma média de 53.450 refeições diárias.

No ano que vem, ainda no primeiro semestre, o Restaurante do Povo de Madureira, na Zona Norte, será inaugurado e o de Campos dos Goytacazes, reformado.