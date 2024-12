Dois tripulantes são resgatados após acidente aéreo na Coreia do Sul

Os sobreviventes não correm risco de vida. O homem foi encaminhado para o Hospital Universitário Feminino Ewha de Seul e a mulher para o Centro Médico Asan em Seul.

A aeronave, que transportava 181 pessoas, saiu da pista, bateu em um muro e explodiu. Ainda segundo o Ministério de Terras, Infraestrutura e Transportes, estavam a bordo 175 passageiros, incluindo dois tailandeses e seis tripulantes.

O Boeing 737-800 da Jeju Air havia decolado de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan, no sul da Coreia do Sul.



Todos os voos no Aeroporto de Muan foram cancelados após o acidente. Além disso, as autoridades informaram que já iniciaram as investigações para apurar o caso.



A Jeju Air pediu desculpas pelo acidente e disse que está adotando todas as medidas necessárias.

"Expresso as minhas mais sinceras condolências e desculpas aos passageiros e às famílias enlutadas que perderam a vida em acidentes", disse em comunicado o CEO da Jeju Airlines, Kim I-bae. "Ignoro a causa do acidente e como chefe executivo, assumo a responsabilidade", acrescentou.