Vídeo mostra fogo saindo do motor antes de avião explodir na Coreia do Sul

duas foram resgatadas com vida. Seul - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um jato de fogo saindo do motor do avião que sofreu um acidente na Coreia do Sul. As imagens foram registradas quando o avião ainda estava no ar, antes de perder o controle na pista de pouso, bater em um muro e explodir. Pelo menos 179 pessoas morreram

Veja o vídeo:

Vídeo mostra fogo saindo do motor pouco antes do pouso de avião que explodiu e deixou 179 mortos na Coreia do Sul



Acidente

A aeronave caiu com 181 pessoas a bordo no aeroporto de Muan, na Coreia do Sul, neste domingo (29), noite de sábado (28) no Brasil.

Segundo o Ministério de Terras, Infraestrutura e Transportes, estavam a bordo 175 passageiros, incluindo dois tailandeses e seis tripulantes.

Dois membros da tripulação foram resgatados com vida e não correm risco. Os sobreviventes foram resgatados do avião em chamas, logo após ter feito um pouso de emergência.

O homem foi encaminhado para o Hospital Universitário Feminino Ewha de Seul e a mulher para o Centro Médico Asan em Seul.

"Dos 179 mortos, 65 foram identificados", explicaram os bombeiros, especificando que os testes de DNA continuam.

O órgão indicou que a torre de controle avisou à tripulação que havia ocorrido uma colisão com aves. O piloto emitiu uma mensagem de alerta ('Mayday'), pouco antes de o aparelho cair ao pousar.



"Presume-se que a causa do acidente tenha sido uma colisão com pássaros, combinada com condições climáticas adversas", disse Lee Jeong-hyun, chefe dos bombeiros de Muan, uma cidade a cerca de 290 quilômetros ao sul de Seul. "No entanto, a causa exata será anunciada após uma investigação conjunta", acrescentou.

Pedido de desculpas

O Boeing 737-800 da Jeju Air havia decolado de Bangkok, na Tailândia, com destino a Muan, no sul da Coreia do Sul.



Todos os voos no Aeroporto de Muan foram cancelados após o acidente. Além disso, as autoridades informaram que já iniciaram as investigações para apurar o caso.



A Jeju Air pediu desculpas pelo acidente e disse que está adotando todas as medidas necessárias.

"Expresso as minhas mais sinceras condolências e desculpas aos passageiros e às famílias enlutadas que perderam a vida em acidentes", disse em comunicado o CEO da Jeju Airlines, Kim I-bae. "Ignoro a causa do acidente e como chefe executivo, assumo a responsabilidade", acrescentou.

Baixo índice de acidentes aéreos

Acidentes de avião são muito raros na Coreia do Sul. O mais mortal até agora no país foi o de um Boeing 767 da Air China vindo de Pequim que caiu em uma colina perto do aeroporto de Busan-Gimhae em 15 de abril de 2002, deixando 129 mortos.



Os choques com pássaros durante o voo são um perigo real, principalmente quando se trata de aviões a jato, pois a potência de seus motores pode diminuir rapidamente, ou até mesmo parar completamente, caso ocorra esse tipo de incidente.



Em 2009, um Airbus A320 da US Airways teve que fazer um pouso de emergência no rio Hudson, em Nova York, depois que seus dois jatos pararam após aspirar pássaros. O acidente, conhecido como o "Milagre do Hudson", não deixou ninguém morto.

*Com informações da AFP