Confira previsão do tempo para a cidade do Rio neste fim de ano

Rio - Os últimos dias do ano podem ser de chuva no Rio. Além disso, a previsão do tempo indica que deve chover até a próxima quinta-feira (2). No entanto, as temperaturas devem permanecer altas.



Neste último domingo (29) do ano, segundo o Alerta Rio, a atuação de um canal de umidade na Região Sudeste influencia o tempo. O céu fica nublado e há previsão de pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite. Os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas com mínima prevista de 19°C e máxima prevista de 30°C.



Na segunda-feira (30), a atuação deste canal de umidade vai deixar o céu predominantemente nublado e a previsão é de pancadas de chuva nos períodos da tarde e noite, assim como no domingo. A temperatura segue estável, com máxima de 29°C e mínima de 18°C.



Já na terça-feira (31), a previsão indica nebulosidade variada, com chuva fraca a qualquer momento do dia. Os termômetros vão marcar entre a máxima prevista de 30°C e mínima de 18°C.



Entre a noite do dia 31 e a madrugada do dia 1º, a previsão é de chuviscos/chuva fraca isolada, nebulosidade variada, e com pequena chance de chuva no momento da virada do ano.



Ao longo do primeiro dia do ano, quarta-feira (1), o céu continuará variando entre claro a nublado, podendo chover fraco a moderado a partir da tarde. Os termômetros vão marcar entre a máxima prevista de 31°C e mínima de 18°C.



Já na quinta-feira (2), há um significativo aumento na temperatura, que pode chegar a máxima de 35°C. Com mínima prevista de 20°C, haverá também redução na nebulosidade, porém ainda há previsão de chuva fraca nos períodos da tarde e noite.