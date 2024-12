Naldo Benny diz que quer distância de Tatá Werneck; assista

Rio - Naldo Benny, de 45 anos, participou do "Sabadou com Virginia", neste sábado (28), e revelou que não faz questão de dividir o mesmo metro quadrado com Tatá Werneck. Durante o quadro "Se Beber, Não Fale", o cantor disse que já passou por algumas situações desconfortáveis com a apresentadora no passado. O artista também lamentou algumas piadas feitas por ela em relação a ele.

"Eu sou autêntico e gosto de respeitar as pessoas. Vou explicar o que houve: uma vez, eu fui chamado, como foi hoje aqui, para fazer um programa ('Estranho Show de Renatinho', no Multishow) com a Tatá Werneck. É a minha versão, acho que nunca foi ao ar, e depois que foi ficou uma rixa, um negócio mal resolvido", afirmou Naldo.

"O programa não foi para o ar?", questionou Virginia Fonseca. "Foi para o ar, só que a galera veio no camarim. Assim como vocês passam para a gente, dá uma 'brifada' (explicação), falaram: 'pode zoar, pode pesar, aqui é humor, fica à vontade, o programa é para ser bem louco'. Eu falei: 'caraca, pode zoar, brincar', e a Tatá, se tratando de quem é, eu entrei na onda e zoei, brinquei. Acho que depois pareceu que ela não gostou. Ela não curtiu a brincadeira que fui instruído a fazer", explicou o artista.

Rodrigo Capella quis saber: "Você chegou a falar com ela depois?". Naldo negou. "Não, porque ela pareceu irritada e, depois, em outros programas e outras situações, ela sempre me bateu. Ela sempre falou coisas que eu não gostei, que eu achei deselegante, que ofendem, coisas duras", lamentou.

Benny, então, exemplificou. "No Prêmio Multishow, ela fez uma brincadeira que eu não achei nada legal. Ela estava do lado da Anitta, e a Anitta até desconversou. Eu achei uma falta de respeito, porque eu fui de acordo com o que a produção dela me pediu para fazer".



"Não faltei com o respeito, não fui deselegante, eu entrei na brincadeira. Mas por esse motivo eu fiquei desconfortável com essa parada. Ela tem essa maneira de tocar o programa dela, que eu acho também deselegante, mas é isso. Ela vai fazer mais um monte de parada, falar para c*ralho de mim, mas f*da-se, é isso aí", finalizou.