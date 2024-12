Turista é morta ao entrar por engano em comunidade em Vargem Pequena

Uma mulher morreu e um motorista de aplicativo foi baleado na noite deste sábado (28) ao entrarem por engano na comunidade do Fontela, em Vargem Pequena, na Zona Oeste.A gerente contábil Diely da Silva Maia, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do Corpo de Bombeiros. O motorista Anderson Sales Pinheiro, de 34 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ele passa bem e já recebeu alta. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares do quartel do Recreio dos Bandeirantes foram acionados por volta das 21h10 para atender a ocorrência. Uma equipe da Polícia Militar também esteve no local.



O motorista contou aos policiais que entrou por engano na comunidade e teve o carro alvejado por criminosos.



A família de Diely informou que ela estava passando férias no Rio de Janeiro e não conhecia a região. A vítima morava em Jundiaí, no interior de São Paulo.



O corpo de Diely foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passa por perícia. Ainda não há informações sobre o sepultamento.