Brasileira morre em incêndio na Tailândia

Uma brasileira e outros dois turistas morreram após um incêndio em um hotel neste domingo (29), em Bangkok, capital da Tailândia. Outras sete pessoas ficaram feridas.

O incêndio começou durante a madrugada no quinto andar do estabelecimento, informou o Departamento de Bombeiros e Resgate de Bangkok. A causa ainda está sendo investigada, segundo o governador de Bangkok, Chadchart Sittipunt.

A médica alagoana Carolina Canales, de 24 anos, estava no local de férias com o noivo, o estudante de medicina Fernando Ressurreição, de 26 anos. Carolina teria inalado muita fumaça e não resistiu. Já o companheiro, sobreviveu.

fotogaleria

A jovem era filha e neta de médicas no interior de Alagoas. O Sindicato dos Médicos de Alagoas (Sinmed-AL) emitiu uma nota de pesar lamentando o falecimento da profissional de saúde.

"É com profundo pesar que o Sindicato dos Médicos de Alagoas (Sinmed-AL) comunica o falecimento da médica palmeirense Carolina Canales, (...) vítima de inalação de fumaça", diz um trecho da nota.

O Governo de Alagoas informou que está acompanhando o caso, mantendo contato com os familiares e com a embaixada do Brasil para "garantir todo o suporte necessário".

"Estamos acompanhando de perto todas as tratativas e desdobramentos do caso, em diálogo constante com os familiares e com o serviço consular brasileiro no exterior, para garantir todo o suporte necessário neste momento tão difícil", afirmou.



"Carolina era uma jovem cheia de vida e sonhos, cuja partida precoce deixa todos os alagoanos profundamente consternados. Nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando-lhes força e serenidade para enfrentar esta irreparável perda", acrescentou.

Nas redes sociais, a jovem fez uma postagem horas antes da confirmação de sua morte. Ela mostrava a foto de um prato típico tailandês e escreveu: "O último Pad Thai".

Na publicação, amigos e parentes deixaram mensagens lamentando o ocorrido.

"Uma legenda quase como o sussurro de Carol agorinha pra não deixar esquecer que ela viveu tudo o que podia viver, foi feliz em cada segundo! Que Nossa Senhora a coloque, sem dor nem sofrimento, em seu colo e abrace também toda a família e o noivo. Deus é sempre Deus", escreveu uma internauta.

"Como estou triste com essa notícia... Eu conheci pessoas incríveis durante minha jornada como professor, e uma das mais fantásticas, educada, carismática e inteligentíssima foi Carol. Para quem fica é sofrimento pois perdemos pessoas especiais para o mistério da morte que nunca à compreenderemos, mas para quem se foi é um descanso no paraíso, ao lado de Deus", lamentou um dos professores da jovem.

"Você era tão especial que Deus te levou tão cedo pra perto dele. Sentirei muito a sua falta e lembrarei com carinho dos seus "Bom dia Thiii" sempre animados na academia. Descanse em paz minha querida!", comentou um amigo.

"Estudei 3 anos com você, nunca fomos amigos, mas vc sempre me tratou bem, tinha um coração grande e bom, e sempre foi muito inteligente e esforçada em tudo, sempre procurou ajudar o próximo, que Deus te receba bem e que ele conforte o coração da família e dos que ficam, vá em paz!", relatou um ex-colega de turma.

"Carolzinha, minha querida, sempre estará guardada nos nossos corações! Você era luz! Deus esteja com você e sua família. Vá em paz!", escreveu outro amigo.