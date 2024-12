Homens quebram o pau na Praia de Ipanema

MEU DEUS! Os ambulante em Ipanema dando cadeirada nas gays padrão. Tudo bombada, mas na broca são um mico. pic.twitter.com/Li3c9ajGI7 — Felipe (@tijucano87) December 30, 2024

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que vários homens se envolveram em uma briga generalizada nas areias da Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio, neste domingo (29). Veja:Nas imagens, é possível ver que alguns dos envolvidos acertam outros com cadeiras de praia. Os homens trocam socos, chutes e tapas em meio aos banhistas. A confusão contou com, pelo menos, dez pessoas.Sem saber o motivo da briga, os banhistas se afastaram do local da confusão e passaram a filmar. "Do nada. Ninguém sabe o porquê", disse uma das pessoas que gravou o momento.Ao fim da confusão, um homem que estava na briga aparece voltando com duas cadeiras de praia nas mãos e colocando-as em um local específico para aluguel do item.Procurada, a PM informou que, de acordo com o comando do 23º BPM (Leblon), os policiais militares não foram acionados.