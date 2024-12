Despedida: Marçal diz que Botafogo estará sempre no coração

Rio - Lateral-esquerdo, Marçal se despediu do Botafogo . Ele publicou um vídeo e uma mensagem de carinho nas redes sociais. O camisa 21 chegou ao Glorioso na segunda janela de transferências de 2022 e, agora, deixa o clube ao fim do contrato.

"Muito obrigado, Botafogo Futebol e Regatas. Imagens dizem mais do que mil palavras! Botafogo estará sempre no meu coração. Obrigado a todos por tanto", escreveu o defensor.

Leia mais: Botafogo avalia treinador brasileiro como possibilidade para substituir Artur Jorge

Marçal, inclusive, foi um dos líderes do elenco no vestiário ao longo da temporada. Em vários momentos vestiu a braçadeira de capitão e foi um dos responsáveis por levantar a taça do Campeonato Brasileiro no Nilton Santos.

No título da Libertadores da América, esteve em campo por 32 minutos na segunda etapa. Ao todo, o lateral-esquerdo disputou 90 partidas, fez três gols e deu nove assistências pelo Botafogo.