Confira o esquema de funcionamento dos principais meios de transporte do Rio

Rio - A festa da virada do ano, que acontece entre a noite desta terça-feira (31) e madrugada de quarta-feira (1°), vai levar muitos cariocas para as ruas e, para isso, as concessionárias dos principais meios de transporte montaram um esquema especial de funcionamento. Confira abaixo:



Trem



Os trens da SuperVia terão uma operação especial durante o Réveillon. No dia 31 de dezembro, as composições vão circular com horários fixos. No retorno das comemorações, a concessionária oferecerá viagens extras durante a madrugada do primeiro dia do novo ano com destino a Japeri, Santa Cruz e Saracuruna. No total, serão cinco viagens extras no ramal Saracuruna e cinco nos ramais Japeri e Santa Cruz.



Todos os trens farão serviço parador e as viagens dos ramais Japeri e Santa Cruz atenderão também às estações do ramal Deodoro. Os passageiros poderão realizar embarques na Central do Brasil, além de Madureira, Realengo e Inhoaíba, locais onde haverá festas nos parques municipais que estão próximos dessas estações.



A estação Central do Brasil estará aberta para embarque a partir de 0h20. Já Madureira abrirá às 1h30, Realengo às 1h40 e Inhoaíba às 1h20. Durante a madrugada, as demais estações estarão abertas apenas para desembarque de passageiros.



Metrô



O MetrôRio montou uma operação especial para o Réveillon 2025, em Copacabana, começando às 19h do dia 31 até as 5h de 1°. Nesse período, o cliente só consegue embarcar no sistema metroviário usando o bilhete digital (QR Code). A venda dos bilhetes especiais do metrô segue exclusivamente pelo aplicativo ou site da concessionária.



Os clientes poderão adquirir o QR Code até as 18h do dia 31 ou até que se esgotem. A venda presencial dos bilhetes especiais foi finalizada no dia 24. Para a ida, os passageiros poderão escolher, no ato da compra, cinco faixas de horário: 19h às 20h; 20h às 21h; 21h às 22h; 22h às 23h; e 23h à meia-noite.



Já na volta, o embarque acontece sem horário fixo, com a utilização do bilhete digital, válido da meia-noite até as 5h do dia 1°. A concessionária recomenda que os passageiros deem preferência à estação Siqueira Campos/Copacabana.



Na ida, os bilhetes especiais serão aceitos em todas as estações. A partir de meia-noite, eles só serão aceitos nas estações abertas para embarque. São elas: Cardeal Arcoverde/Copacabana, Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana, General Osório/Ipanema e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.



A compra dos bilhetes digitais pode ser efetuada via crédito ou pix no aplicativo ou site do MetrôRio. Cada cliente tem o limite de compra de até 10 unidades por transação. Os bilhetes especiais serão válidos apenas durante a noite de réveillon, sem a possibilidade de reembolso ou uso posterior.



No dia 31, a partir das 19h, não serão aceitos os cartões unitários, pré-pago, Giro, Riocard Mais (Bilhete Único e Vale-Transporte) nem pagamento por aproximação (NFC). Ou seja, esses cartões poderão ser utilizados somente até as 18h59 e voltarão a valer a partir das 7h do dia 1º de janeiro, juntamente com a reabertura para embarques no sistema metroviário.



A concessionária reforça que, para a segurança de todos, não será permitido o transporte de grandes volumes, acima de 25 litros. Também não podem ser transportados no metrô fogos de artifício, vasilhames, garrafas, pranchas ou bicicletas durante a operação especial de réveillon.



Barcas



A CCR Barcas também vai operar com horários especiais durante a virada do ano em todas as linhas. No dia 31, as travessias acontecerão a cada 30 minutos, das 5h30 às 23h30 no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h no trajeto Rio-Niterói.



Já no dia 1°, a concessionária irá atuar com grade reduzida, como nas operações de domingos e feriados. Não haverá operação nas linhas Charitas e Cocotá. Nas linhas Paquetá e Divisão Sul, em Angra dos Reis, serão praticadas grades de fins de semana.



Arariboia:



Dia 31:



As viagens no trajeto Arariboia/Praça XV e Praça XV/Arariboia ocorrerão das 5h30 às 23h30 (sentido Niterói-Rio) e das 6h às 23h30 (sentido Rio-Niterói). Os intervalos serão de 30 minutos.



Dia 1º de janeiro:

As viagens no trajeto Arariboia/Praça XV e Praça XV/Arariboia ocorrerão das 5h30 às 23h30 (sentido Niterói-Rio) e das 6h às 23h30 (sentido Rio-Niterói). Os intervalos serão de 60 minutos.



Charitas e Cocotá:



Dias 31 de dezembro e 1º de janeiro:



As linhas ficarão fora de operação.



Paquetá:



Dias 31 de dezembro e 1º de janeiro:



A operação da linha Paquetá ocorrerá como nos fins de semana.





Divisão Sul:

Dias 31 de dezembro e 1º de janeiro:



Irá operar como nos fins de semana (com saída de Angra dos Reis/Vila do Abrãao às 13h30).



BRT e ônibus



A Secretaria Municipal de Transportes e a Mobi-Rio montaram um esquema especial para a operação dos ônibus convencionais e BRTs. Na Zona Sul, a partir das 19h30 e até as 22h, só poderão circular por Copacabana ônibus e táxis.



Linhas de ônibus e táxis que passam pela Enseada de Botafogo só poderão usar a via até as 22h. Após esse horário, somente as linhas que funcionarão no Terminal Enseada de Botafogo terão acesso à Avenida das Nações Unidas.



Haverá dois terminais de ônibus para embarque, a partir das 22h. Um na Enseada de Botafogo (Avenida das Nações Unidas), próximo ao Botafogo Praia Shopping, para quem vai para o Centro, Terminal Gentileza/Rodoviária, Penha e Ilha do Governador. As regiões da Grande Tijuca e Grande Méier serão atendidas pelo ponto da Praia de Botafogo, como acontece nos dias úteis. O segundo terminal especial ficará em Ipanema, na Rua Prudente de Morais, com embarque na Praça General Osório para quem vai para Alvorada, Recreio e Vargens. Já em frente ao número 302 da Rua Prudente de Moraes, haverá ônibus para quem vai para a Rocinha e Rio das Pedras.



Este será o primeiro ano com o Terminal Gentileza operando na noite de Réveillon. Todas as linhas alimentadoras do Terminal Gentileza terão a operação mantida, com reforço na frota planejado para o período entre 21h de 31 de dezembro e 6h de 1º de janeiro.



Em 31 de dezembro, a operação dos BRTs contará com o reforço de 123 carros adicionais em linhas estratégicas, além da frota que já opera normalmente. O horário especial de operação inicia às 18h do último dia de 2024 e segue até as 6h de 1º de janeiro, atendendo ao deslocamento das pessoas que irão para diversos pontos de comemoração na cidade.



No Terminal Enseada de Botafogo ocorrerá o embarque nas seguintes linhas:



Linha 100 – com destino à Central do Brasil e atendimento à região do Centro

Linha 167 – com destino ao Terminal Gentileza e atendimento à Rodoviária

Linha 483 – com destino à Penha

Linha 492 – com destino à Ilha do Governador



Quem for para a região do Grande Méier e da Grande Tijuca, deverá embarcar na Praia de Botafogo, pista sentido Centro, na altura do Botafogo Praia Shopping.



No Terminal Ipanema ocorrerá o embarque nas seguintes linhas:



Na Praça General Osório (Rua Prudente de Morais):



Linha 552 – com destino ao Terminal Alvorada e atendimento à região da Barra

Linha 553 – com destino ao Recreio

Linha 554 – com destino à Piabas, com atendimento à região das Vargens



Na Rua Prudente de Morais, 302:



Linha 557 – com destino ao Rio das Pedras

Linha 539 – com destino à Rocinha



Quem for para a região de Guaratiba, Santa Cruz e Campo Grande, deve embarcar com destino ao Terminal Alvorada e seguir pelo sistema BRT.



Linhas que passam pela Praia de Botafogo e pela Rua da Passagem:



As linhas que passam pela Praia de Botafogo e circulam pelas Ruas São Clemente e Voluntários da Pátria não terão seus itinerários alterados. São elas: 309 (Alvorada x Central, via Avenida Lúcio Costa / Botafogo / Praia do Flamengo), 409 (Saens Pena x Horto, via Lapa), 410 (Saens Pena x Gávea, via Túnel Santa Bárbara), 548 (Alvorada x Metrô Botafogo, via Avenida das Américas/Jardim Botânico) – Circular, 755D/2755D (Charitas x Gávea, via Túnel Santa Bárbara) e 775D/1775D (Charitas x Gávea, via Lapa).



Já as linhas que circulam pela Rua da Passagem terão seus trajetos alterados, pela Rua São Clemente, com retorno pelas Ruas Real Grandeza e Voluntários da Pátria. São elas: 433 Vila Isabel x Botafogo (via Lapa) – Circular, 456 Norte Shopping x Botafogo (via Túnel Santa Bárbara) – circular e 457 (Abolição x Botafogo (via Túnel Santa Bárbara) – Circular.



Linhas que passam por Copacabana:



As linhas 426 (Usina x Jardim de Alah, via Túnel Santa Bárbara), 432 Vila Isabel x Gávea (via Túnel Santa Bárbara), 435 (Grajaú x Gávea, via Túnel Santa Bárbara), terão seus itinerários modificados para Rua São Clemente, Largo dos Leões, Rua Humaitá, acesso a Rua Fonte da Saudade, Rua Fonte da Saudade, Rua Frei Solano, Av. Epitácio Pessoa, Av. Borges de Medeiros, Av. General San Martin.



As linhas 583 / 584 (Cosme Velho x Leblon, via Jóquei) – Circular terão seus trajetos alterados pela Rua Jardim Botânico.



Já as linhas 472 (Triagem X Leme – via Rodoviária/P. do Flamengo) e 492 (Bancários x Prado Júnior – via L. Vermelha/Túnel Marcello Alencar) e 740D/2740D (Charitas x Botafogo), terão seus trajetos alterados, de forma circular, pela Rua São Clemente, com retorno pelas Ruas Real Grandeza e Voluntários da Pátria.



Linha que passa na Urca:



Na Urca não haverá mudanças de itinerário para a linha 107(Central x Urca) – Circular, porém a linha 167 irá operar no Terminal Enseada de Botafogo.



Linha que passa pelo Corte do Cantagalo:



A linha 473 (São Januário x Corte do Cantagalo (Via Túnel Rebouças) – Circular, que passa pelo Corte de Cantagalo, terá seu itinerário alterado, retornando pela Av. Epitácio Pessoa.



Outros locais na cidade onde haverá mudança de itinerário em virtude do Réveillon



Réveillon Parque Madureira



As linhas de ônibus que fazem ponto final nas vias interditadas deverão operar como circulares e farão o embarque e desembarque de passageiros na Estrada do Portela próximo à Rua Guarapari.



Réveillon Praia da Bica



Os ônibus que seguem para Praia da Bica seguirão pela Rua Uçá, Praça Jerusalém, retornando em frente à Rua Jorge de Lima, Praça Jerusalém, Rua Uçá, Rua Cambaúba, Rua República Árabe da Síria, Estrada do Galeão, Avenida Coronel Luís de Oliveira Sampaio e Estrada da Bica.



Réveillon Sepetiba



Ida (sentido Sepetiba) – As linhas deverão seguir da Estrada de Sepetiba, entrar na Travessa Santa Vitória, Rua dos Pescadores e acessar a Rua da Floresta, seguindo o itinerário normal.



Volta (sentido Santa Cruz) – As linhas deverão seguir na Praia de Sepetiba, entrar na Rua Pedro Leitão, Travessa Santa Vitória e acessar a Estrada de Sepetiba, seguindo o itinerário normal.



Palco Parque Oeste/Inhoaíba



Linha 841 (Campo Grande x Inhoaíba) – Na Avenida Cesário de Melo, antes de chegar na Estação BRT Inhoaíba, a linha deverá acessar a Rua Adolfo Lemos e seguir o itinerário normal.



Volta (sentido Santa Cruz) – As linhas deverão seguir na Praia de Sepetiba, entrar na Rua Pedro Leitão, Travessa Santa Vitória e acessar a Estrada de Sepetiba, seguindo o itinerário normal.



Réveillon Pedra de Guaratiba



As linhas seguirão pela estrada do Catruz, entrando no retorno à esquerda para acessar a Rua Sd. Constantino Maroqui, Rua Sd. Elizeu Hipólito e Rua Sd. Estanislau Wojick para acessar a Estrada da Matriz , seguindo posteriormente seu itinerário normal.



Palco Parque Susana Naspolini/Realengo



Linha 791 (Padre Miguel x Terminal Deodoro) – Ida (sentido Deodoro) – Na Rua Limites, a linha deverá acessar a Rua Antônio Galvão, acessar a Rua General Azeredo e seguir o itinerário normal.



Volta (sentido Padre Miguel) – Na Rua General Azeredo, a linha deverá acessar a Rua Antônio Galvão, acessar a Rua Limites e seguir o itinerário normal.



Interdições na Praia da Barra da Tijuca



Em função do movimento de pessoas que segue para a praia, a Av. Lúcio Costa terá apenas a pista junto à orla interditada no trecho entre o acesso à Ponte Lúcio Costa (Av. Afonso Arinos de Melo Franco) e a Av. Érico Veríssimo, das 21h do dia 31 de dezembro às 10h do dia 1º de janeiro de 2025.



As linhas que trafegam na pista da orla, sentido Av. Érico Veríssimo, serão desviadas pela Av. Afonso Arinos de Melo Franco.



Linhas reforçadas de BRT:



17 – Campo Grande x Santa Cruz (Parador)

22 – Alvorada x Jardim Oceânico (Parador)

28 – Pingo D’Água x Curral Falso (Parador)

51 – Deodoro x Recreio (Parador)

60 – Deodoro x Gentileza (Parador)

67 – Campo Grande x Deodoro (Parador)

68 – Bangu x Deodoro (Parador)

80 – Deodoro x Penha (Parador)



Roteiros e acessos para o público:



Destinos na Zona Sul: Praias do Leme, Copacabana e Flamengo



– Linha 22 (Alvorada x Jardim Oceânico – Parador): Utilize essa linha para chegar ao terminal Jardim Oceânico, onde é possível fazer conexão com o metrô que leva diretamente à Zona Sul.



– Linhas 51 (Deodoro x Recreio – Parador), 60 (Deodoro x Gentileza – Parador) e 80 (Deodoro x Gentileza – Parador): Essas linhas permitem conexão com linhas urbanas no terminal Recreio ou Gentileza. Caso prefira, também é possível utilizar a integração VLT+ metrô, para seguir viagem até a Zona Sul.



Destinos na Zona Oeste: Sepetiba, Pedra de Guaratiba, Parque Oeste e Realengo



– Linha 28 (Pingo D’Água x Curral Falso – via Sepetiba): Ideal para quem vai curtir o Réveillon em Sepetiba ou Pedra de Guaratiba.



– Linha 17 (Campo Grande x Santa Cruz – Parador): A melhor opção para acessar o Parque Oeste, desembarcando na estação Inhoaíba.



– Linha 68 (Deodoro x Bangu): Recomendado para quem celebra em Realengo.



Destinos na Zona Norte: Penha, Fundão, Parque Madureira e Piscinão de Ramos



– Linha 80 (Deodoro x Penha – Parador): Leva os passageiros diretamente à Penha e oferece conexão com a linha 38 (Alvorada x Fundão – Via Galeão) para quem deseja acessar o Fundão.



– Linha 60 (Deodoro x Gentileza – Parador): Deixa os passageiros em frente ao Piscinão de Ramos.