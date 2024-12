Assassino grava execução de homem em Mangaratiba

Um homem foi assassinado a tiros em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, neste domingo (29). O criminoso gravou o momento da execução e as imagens foram divulgadas nas redes sociais, gerando comoção entre os internautas.



A vítima foi identificada como Lucas dos Anjos de Araújo dos Santos. Ele estava conversando com outras pessoas na rua quando foi abordado pelo assassino, que disparou pelo menos cinco tiros.

Segundo a Polícia Civil, o autor do crime foi identificado e está sendo procurado. A motivação para a execução ainda não foi esclarecida.



O caso é investigado pela 165ª DP (Mangaratiba).



Outro vídeo que circula nas redes sociais mostra pedestres em volta do cadáver da vítima logo após o assassinato. As imagens também assustaram os internautas.