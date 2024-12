Marinha cerca Morro do Gambá para caçar drone usado pelo tráfico

Rio - A Marinha do Brasil ocupou um dos acessos ao Morro do Gambá, no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (30). No local, diversos fuzileiros navais e veículos blindados fizeram a segurança de funcionários que realizaram reparos no muro do Hospital Naval Marcílio Dias, onde a médica Gisele Mendes de Souza e Mello morreu após ser atingida por uma bala perdida na cabeça

fotogaleria

Equipe do DIA esteve no local e flagrou o momento em que os militares foram surpreendidos ao serem observados por um drone supostamente utilizado pelo tráfico. Como não possuíam instrumentos para abater o dispositivo, os fuzileiros apenas acompanharam o equipamento com a ajuda de binóculos.

Em nota, a Marinha informou que a atuação da força armada no entorno do Hospital Naval Marcílio

Dias "segue dentro da normalidade e sem confrontos ou feridos, desde o dia 12 de dezembro. A operação mobiliza, diariamente, cerca de 250 militares e 40 meios dos Fuzileiros Navais, incluindo viaturas blindadas e anfíbias e tem como objetivo reforçar a segurança da tripulação e dos usuários do HNMD, inibindo possíveis ameaças e ações de grupos hostis, bem como preservar a ordem no entorno da instalação militar".

Relembre o caso