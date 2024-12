Gracyanne Barbosa (influenciadora digital e musa fitness): "Eu escolhi usar lingerie rosa na virada do ano, porque simboliza o amor-próprio e a empatia, coisas essenciais para viver com mais leveza e felicidade. Para mim, vestir rosa é uma forma de começar o ano com o coração aberto, cheia de esperança e pronta para receber boas energias, fortalecer laços e, acima de tudo, amar mais — a mim mesma e ao mundo ao meu redor".