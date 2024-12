Proibidos e permitidos

O Réveillon em Copacabana terá reforço na segurança a partir das 8h de hoje, com 19 pontos de revista obrigatórios. Estão proibidos objetos como guarda-chuvas, itens pontudos e vidro. A medida tem como objetivo garantir a segurança do público e inclui o uso de detectores de metais nos pontos de acesso ao local.

De acordo com a Polícia Militar, mais de 810 policiais estarão presentes na orla, e serão instaladas 78 plataformas de observação, distribuídas no canteiro central, calçadão, espelho d'água e no entorno dos três palcos. Haverá também câmeras de reconhecimento facial, que serão instaladas em estações do metrô.

Objetos que possam representar risco, como tesouras, canivetes ou outros itens cortantes, serão barrados nos pontos de revista instalados em 16 ruas de acesso à Avenida Atlântica.

Os itens proibidos são: garrafas de vidro e objetos de vidro; substâncias venenosas, tóxicas e drogas ilegais; armas de fogo e armas brancas; guarda-chuvas; objetos pontiagudos, perfurantes ou cortantes; fogos de artifício e aparatos incendiários; skates, bicicletas ou veículos diversos; bastões de selfie; itens usados para marketing de emboscada; bandeiras e cartazes de divulgação comercial; drones.

Já os permitidos são: alimentos lacrados e industrializados; frutas cortadas e em embalagens flexíveis; sanduíches em embalagens zip-lock; capa de chuva; carregador portátil; dinheiro; pochete antifurto; água e bebidas em garrafas de plástico.