Chuva e granizo causam danos em SP; previsão é de virada sem temporal

Chuva forte causou transtornos em cidades da região metropolitana e do interior do Estado de São Paulo entre domingo, 29, e segunda, 30. Ontem, a Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta de temporal para as zonas oeste e norte da capital. Em Barueri, na Grande São Paulo, parte do telhado de um supermercado desabou durante a tarde e quatro pessoas tiveram ferimentos leves. Para o réveillon, não há previsão de tempestade, apenas de pancadas de chuva isoladas.

Em nota, a equipe do supermercado Barbosa, de Barueri, afirmou que clientes e colaboradores foram imediatamente evacuados do local após o desabamento, que não houve vítimas graves e que equipes estão trabalhando na avaliação dos danos e realização dos reparos necessários.

Ontem, a chuva forte também se espalhou pela zona leste de São Paulo, atingindo ainda a região de Caieiras, na Grande São Paulo, assim como os municípios de Franco da Rocha, Francisco Morato e Guarulhos. Durante a tarde, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo registrou rajadas de vento 35,9 km/h às 14h30 na Subprefeitura da Lapa, zona oeste, e 30,5 km/h às 14h40 na Subprefeitura de Santana, zona norte.

Ainda segundo o CGE, as zonas oeste e norte, incluindo a Marginal do Tietê e do Pinheiros chegaram a ficar em estado de atenção para alagamentos.

No domingo, além de rajadas de vento que chegaram até 39,2 km/h, precipitações com raios e queda de granizo atingiram diversas localidades. Além disso, quedas de árvores e alagamentos pontuais também foram registrados na região metropolitana.

Segundo a Defesa Civil do Estado, na madrugada de ontem, apesar da baixa possibilidade de formação de grandes alagamentos, o solo encharcado mantinha elevado o risco de deslizamentos de terra.

Cajamar foi uma das cidades afetadas pelas precipitações isoladas na Grande São Paulo. Em levantamento preliminar, a Defesa Civil no município contabilizou cerca de 80 residências com danos nas telhas devido à chuva com granizo. Equipes da Defesa Civil paulista forneceram lona e kits de limpeza aos moradores. Materiais de ajuda humanitária, como colchões e travesseiros, foram distribuídos às famílias afetadas.

Em São José dos Campos, no interior, houve forte chuva acompanhada de rajadas de vento, que provocou quedas de árvores, além de pontos de alagamento. Jardim Telespark, Santana e Alto da Ponte foram os bairros mais afetados. O muro da empresa de ônibus Venetur desabou.

Previsão

Apesar de a previsão indicar possibilidade de chuva para o último dia do ano, a cidade de São Paulo deve registrar pancadas rápidas e isoladas na tarde desta terça-feira.

Segundo o CGE, no decorrer da noite as condições de chuva diminuem, restando apenas variação de nuvens para o momento da virada do ano. Amanhã, o dia segue com sol entre nuvens e temperaturas em elevação. No fim da tarde, retornam as chuvas rápidas e isoladas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.