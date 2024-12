Moradores sequestram ônibus para protestar após morte de mulher no Sampaio

Uma mulher de 61 anos, identificada como Josefa Francisca Gomes, foi morta após ser baleada no bairro do Sampaio, na Zona Norte do Rio, na tarde desta terça-feira (31). O crime aconteceu na Rua Alzira Valderato, na altura do Morro do São João.



Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida enquanto caminhava pela rua. Ela ainda chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos.



Após o crime, moradores da região ficaram revoltados e sequestraram um ônibus da linha 247 (Camarista Méier x Passeio) para interromper o trânsito na Av. Marechal Rondon. Eles protestavam contra a violência e pediam justiça.



A Polícia Militar foi acionada e negociou com os manifestantes, que liberaram o ônibus após a chegada dos agentes. O trânsito foi normalizado e a PM reforçou o policiamento na região.



O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).