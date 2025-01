Turista estrangeiro é baleado na perna durante assalto em praia no Guarujá

Um turista chinês de 40 anos foi baleado na perna esquerda durante um assalto nesta terça-feira, 31, no Guarujá, litoral de São Paulo. O caso ocorreu por volta das 12 horas em uma trilha da Praia do Mar Casado. Conforme informações da prefeitura, o homem foi liberado após passar por atendimento médico. Ninguém foi preso até o momento.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), o turista relatou à polícia que foi abordado por um homem armado, que disparou em sua direção, e logo em seguida fugiu levando um celular.

A vítima foi atingida na região da coxa esquerda e foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Enseada. A prefeitura informou que a equipe médica constatou que o ferimento não atingiu vasos importantes nem estruturas ósseas. A alta foi dada horas depois.

"Diligências estão em andamento para a localização e detenção do suspeito", informou a secretaria. A pasta afirmou ainda que o caso foi registrado como tentativa de roubo a transeunte na Delegacia Sede de Guarujá.

Turista morreu baleado em outra praia no Guarujá

No último dia 19, um turista de 20 anos morreu baleado na Praia da Enseada, também no Guarujá. Conforme informações preliminares, ele teria sido alvejado com ao menos dois disparos de arma de fogo, ao menos um deles na cabeça. O bandido fugiu em seguida.

O caso foi apurado inicialmente como tentativa de assalto, mas posteriormente passou a ser investigado como homicídio, uma vez que o atirador sequer levou o celular da vítima.

O homem foi abordado quando estava caminhando com a esposa na faixa de areia da praia, de acordo com registro feito no sistema interno da Polícia Militar. O caso ocorreu por volta das 7h45 da manhã, na altura do número 5.071 da Avenida Miguel Estéfano, no bairro Jardim Três Marias.