O prefeito também criou o Grupo de Trabalho Intersetorial para a Candidatura das Cidades do Rio de Janeiro e Niterói aos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031 (GT-PAN 2031), com o objetivo de elaborar estudos, projetos e propostas destinados a atender às exigências do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e demais entidades esportivas.

Na cerimônia de ontem, foram empossados os 51 vereadores da cidade. Carlo Caiado (PSD) foi eleito o presidente da Câmara Municipal.