Transporte, saúde e educação

No transporte, destaque para a expansão do BRT, o programa BRT Metropolitano e a transição energética. Na Saúde, dois novos Supercentros são planejados nas zonas Norte e Oeste. Além disso, um plano de ação para tratamento do Espectro Autista prevê oito centros de referências.

Foram criados grupos de trabalho para estudos de fornecimento de Semaglutida (substância contida no Ozempic) para o combate à obesidade e acompanhamento da municipalização de hospitais federais. Na Educação, deve ser apresentado um plano de ação para expansão de mais de 70% das matrículas em tempo integral.