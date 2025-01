Cilindro de GNV evitou tragédia maior

De acordo com Alexandre, pai de Juliana, a situação toda só não foi pior porque o cilindro de GNV do carro e outros pertences da família, que estavam no porta-malas, reduziram o impacto dos disparos. "Uns brinquedos que ela levaria para os sobrinhos ficaram destruídos. Tudo furado de tiro. O edredom que ela usaria para dormir também", revelou.

"Eu fiquei sem conseguir comer esses dias todos. Estava com nó na garganta e nervoso. Agora estamos mais tranquilos. Sabemos que ela vai sair dessa. Nosso Deus é grande. Eu oro o Salmo 91 todo dia. Só nesse dia que não orei, mas Deus ainda deu o livramento. Era para todo mundo estar morto mesmo", completou o pai de Juliana.