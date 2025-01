Morre jovem baleado na cabeça após pisar em pé de bandido em Queimados

Rio - O Hospital Geral de Nova Iguaçu disse, na tarde desta sexta-feira (3), que Kauan Galdino Florêncio Pereira, 18 anos, teve morte cerebral. O jovem foi atingido na cabeça durante um desentendimento em um baile funk, na madrugada de quarta-feira (1º), na comunidade São Simão, em Queimados, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu depois dele pisar no pé de um criminoso da região.

Na ocasião, a vítima foi socorrida inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e transferida para o hospital em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense, ainda na quarta-feira, onde estava internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) em estado gravíssimo. Na manhã de hoje, o HGNI informou que o paciente passou por avaliação das funções vitais e neurológicas. Entretanto, em um novo boletim, comunicou que Kauan teve morte cerebral confirmada na noite da última quinta-feira (2).

A família do jovem esteve no hospital e foi informada da morte na manhã desta sexta. Muito emocionado, o mecânico e motorista de aplicativo, Renato Pereira, contou que o filho comemorava a realização do sonho de ser paraquedista do Exército , poucas horas antes de ser baleado, ao receber a convocação na virada do ano. Ele passou o Réveillon com familiares em casa e, por volta das 3h, foi para a comunidade, onde um tio materno morava e o baile acontecia.