Vai chover em SP no fim de semana?

O primeiro final de semana de 2025 será quente e com possibilidade de chuvas ao longo do dia na capital paulista. No sábado, 4, a previsão indica temperatura mínima de 20ºC e máxima de 28ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O dia será nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

No domingo, 5, a temperatura ameniza. A mínima é de 19ºC e a máxima, de 25ºC. A previsão é de um dia ainda nublado, com muitas nuvens e chuva.

O Inmet prevê que janeiro será um mês com chuvas dentro da sazonalidade média no Estado de São Paulo, mas as temperaturas deverão ficar acima da média, assim como em grande parte do País.

Os próximos dias serão marcados por chuvas típicas de verão, ou seja, haverá sol pela manhã, faz calor e as pancadas de chuva acontecem entre o meio das tardes e o início das noites", informa o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura.

A aproximação de uma frente fria deve estimular a formação de nuvens carregadas e chuva com forte intensidade entre a tarde e o período da noite neste sábado, o que eleva o potencial para a formação de alagamentos, elevação dos níveis de rios e córregos, bem como quedas de árvores, alerta o CGE.

No domingo, haverá "muitas nuvens, aberturas de sol e sensação de tempo abafado", informa, chamando atenção para o potencial de pancadas de chuva com até forte intensidade, rajadas de vento e risco de alagamentos.