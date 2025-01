Civil: pode ter sido confundido

Uma outra hipótese teria sido levantada pelos responsáveis pelo caso na DHC, a de que Jorge teria sido confundido com um outro morador do Morro do Fubá, este, sim, que seria o alvo real dos criminosos do Morro da Serrinha.

Por isso mesmo, parentes não sabiam explicar o que poderia ser o motivo do crime, uma vez que o jovem não tinha desavenças na comunidade e trabalhava durante o dia como entregador de bebidas e, de noite, entregando lanches.

Nos próximos dias, agentes devem fazer diligências em busca de imagens de câmeras da região que possam ter registrado o momento do assassinato de Jorge e também deverão ouvir os depoimentos de testemunhas do crime.