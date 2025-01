Bandido teria sido executado depois

A Polícia Civil está apurando informações de que Testa de Ferro, o assassino de Kauan, teria sido morto dias após o crime após ser julgado pelo 'tribunal do tráfico' do Comando Vermelho (CV). O bandido era chefe do tráfico na comunidade São Simão, em Queimados, que é comandada pelo CV. A cúpula da facção teria ficado irritada com o assassinato do jovem e a repercussão na imprensa, o que poderia trazer problemas para a região e ordenou a morte dele, que teria sido executada pelos ex-subordinados na comunidade.

O caso foi inicialmente registrado na 55ª DP (Queimados), mas com a confirmação da morte de Kauan, ontem, foi transferido para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Os agentes farão diligências em busca de testemunhas de quando Kauan foi baleado e também tentarão confirmar se o criminoso foi realmente morto pelos ex-comparsas.