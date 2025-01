O clima entre você e seu amado ou amada está quente, rolou um jantar gostoso e agora já está se pensando naquela noite agradável com troca de carinhos, beijinhos e um sexo bem bacana, mas eis que surge um inimigo bem na Hora H: a câimbra. Muita gente não sabe, mas sentir isso nesses momentos é mais comum do que se possa imaginar a vã filosofia. De acordo com o profissional de Educação Física Luiz Fernando Lukas (@luizfernandolukas), a câimbra na Hora H acontece por causa do alto gasto calórico e muscular que acontece durante o sexo, além do aumento da frequência cardíaca e pressão arterial.

"Durante a excitação, ocorre o relaxamento da musculatura e, conforme se aproxima do orgasmo, o hormônio chamado noradrenalina é injetado e isso gera contração do músculo. Se está faltando água ou algum micronutriente nesses tecidos, eles podem entrar em colapso e aí acontece a câimbra. Isso acontece, principalmente, se a pessoa for sedentária ou fizer pouca atividade física", conta.

Segundo Lukas, a principal causa das câimbras durante o sexo é a falta de preparo físico, tanto cardiorrespiratório quanto muscular. Ele orienta que a pessoa se aqueça e alongue, principalmente, os membros inferiores antes da relação sexual. "No sexo, você não faz aquecimento. Por isso, as atividades físicas são tão importantes. Se as pessoas também não bebem água, podem ter câimbras", diz ele.

Além dos alongamentos, é importante também se manter hidratado e praticar 150 minutos de atividade física por semana. "A população mundial está sedentária. A atividade física serve para tudo, inclusive o sexo. O bom do Rio de Janeiro é que ele te convida a fazer exercícios".

Uso contínuo de meias

O professor de História Marcelo Santos conta que sempre teve câimbras. "Sempre tive muita câimbra nos pés, que são muito gelados normalmente. Então minhas câimbras, normalmente, são por causa disso. Não é por falta de exercícios, até porque eu sempre fui muito ativo. Lembro que, na adolescência, eu tinha muita câimbra", diz ele, que tem uma técnica para melhorar: "eu uso meia mesmo que esteja calor. Na hora do sexo, eu tiro tudo, menos a meia. Eu sei que muita gente acha brega, mas é isso, é o que eu recorro. E várias vezes, sem meia, eu fiquei com câimbra lá na hora".