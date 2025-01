DHBF busca por Testa de Ferro

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) identificou Márcio Lucas Rosa de Sousa, o Testa de Ferro, como assassino de Kauan. Segundo os agentes, o criminoso cumpriu oito anos de prisão por tráfico, associação para o tráfico e roubo, e foi solto em janeiro de 2024.

A identificação do assassino foi possível com o uso de software de reconhecimento facial pelo Instituto de Identificação Félix Pacheco (IIFP). Boatos nas redes sociais diziam que Márcio Lucas foi executado pelo 'tribunal do tráfico' local, mas a Polícia Civil negou as informações e faz buscas pelo criminoso.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Testa de Ferro pode ser enviada ao Disque Denúncia pela central de atendimento ou WhatsApp, ambos no telefone (21) 2253 1177. O anonimato é garantido.