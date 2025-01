Família autoriza doação

Um gesto de compaixão e que salva vidas. A família de Kauan Galdino Florêncio Pereira, de 18 anos, morto após pisar no pé de um traficante em um baile funk na comunidade São Simão, em Queimados, Baixada Fluminense, autorizou a doação dos órgãos do jovem. A captação foi feita ontem, segundo o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), que homenageou Kauan com um vídeo dos profissionais da unidade aplaudindo a iniciativa.

O crime aconteceu na madrugada do Réveillon e foi registrado inicialmente 55ª DP (Queimados), sendo assumido pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Kauan pisou no pé do bandido conhecido como Testa de Ferro, já identificado e procurado pela polícia, pediu desculpas e, mesmo assim, foi atingido na cabeça.

O jovem foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Queimados e, posteriormente, transferido para o HGNI, também na Baixada Fluminense, em estado gravíssimo. Na última sexta-feira, a unidade de saúde confirmou a morte cerebral do paciente.