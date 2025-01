Bandidos do Piauí são presos

Agentes da 78ª DP (Fonseca) prenderam em flagrante, em ação conjunta com a Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e a Polícia Civil do Piauí, os traficantes João Pedro Dourado da Silva e Maciel Soares da Silva na comunidade da Invasão, em Vargem Pequena, na Zona Oeste. Eles foram autuados por tráfico e associação para o tráfico. Dourado também responderá por porte ilegal de arma.

Segundo a Polícia Civil, João Pedro, conhecido como Jamanta, é apontado como uma das lideranças na venda de drogas no Piauí e tinha dois mandados de prisão em aberto, um por homicídio e outro por roubo. Segundo as investigações, ele fugiu para o Rio e se abrigou na comunidade dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Os dois foram localizados na Rua Balbino, esquina com a Ricardo Guimarães Terra, após denúncia anônima.

Maciel, por sua vez, já era investigado pela Delegacia Antissequestro (DAS) pelos crimes de extorsão mediante sequestro, roubo e formação de quadrilha, também estava com drogas e confessou aos policiais que guardou o material a pedido do comparsa. Os dois foram conduzidos à 78ª DP, onde o caso foi registrado.