Surubão está na mira da Civil

A Polícia Civil do Rio está investigando uma orgia de homens realizada na madrugada de Réveillon no Arpoador, na Zona Sul do Rio. Imagens do encontro ostram dezenas de homens mantendo relações sexuais ao ar livre durante o Ano Novo. A Civil tenta identificá-los. O evento ganhou o apelido de 'Surubão do Arpoador'.

O inquérito foi aberto na 14ª DP (Leblon). Segundo o artigo 233 do Código Penal, praticar ato libidinoso em local público é crime de menor potencial ofensivo. A pena prevista vai de três meses a um ano de reclusão ou multa.

O caso no Arpoador não é uma novidade. O local faz parte de um 'tradicional' ponto de prática de sexo ao ar livre entre homens no Rio de Janeiro, assim como o Aterro do Flamengo, também na Zona Sul, e a Praia do Abricó, na Zona Oeste do Rio.