Polícia Civil tenta identificar participantes do 'Surubão do Arpoador'

Rio - A Polícia Civil instaurou um inquérito para identificar os integrantes do grupo que foi flagrado fazendo atos obscenos na Praia do Arpoador, na Zona Sul, entre a noite da última terça-feira (31) e a manhã desta quarta-feira (1º).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra dezenas de homens juntos em uma cena de masturbação coletiva e outras práticas sexuais em plena área pública. O flagrante, conhecido como "Surubão do Arpoador", se tornou um dos assuntos mais comentados no começo do ano.

O ato obsceno, que consiste em uma manifestação sexual em local público ou aberto ao público, ofendendo o pudor médio da sociedade, é definido como crime pelo artigo 233 do Código Penal. A pena é de três meses a um ano de detenção ou multa.

O caso está sendo investigado pela 14ª DP (Leblon). Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar os envolvidos.