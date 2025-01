Ator prestigia esposa em bloco alternativo junto com os demais foliões

Quem também estava curtindo o 'Mulheres Rodadas' em família era o ator Matheus Solano. "O Carnaval não oficial é maravilhoso. É o segundo ano que a Paula [Braun, esposa] participa. Estou aqui com as crianças. Muito feliz de acompanhar esse crescimento dela. Ela veio com surdo no ano passado, agora está com o trombone de vara. É um bloco importante de resistência de vulnerável", afirmou.

Já o bloco 'Te Devoro', que toca Djavan, também se concentrou na Praça XV. A professora Luciana Pacheco, 35, passou a frequentá-lo recentemente. "Eu conheci porque eles iam ensaiar na rua atrás de casa, na Lapa. Aí eu acabei escutando e pensei: 'Gente, que som bom, adorei!'", explicou.

Enquanto uns se divertem, outros aproveitam para ganhar um dinheiro. Esse é o caso da vendedora ambulante Alice Paúra. "Trabalho nesses eventos, e aqui têm muitos. Hoje tem cerveja, refrigerante e água", anunciou.