Homem morto em explosão no Anil produziu próprio artefato explosivo, diz Polícia Civil

Rio - A Polícia Civil identificou que João Paulo de Oliveira Nascimento estava produzindo um dos artefatos que contribuiu para sua morte. A 32ª DP (Taquara) apura a motivação para a produção. O homem morreu em uma explosão, neste sábado (4), dentro de um apartamento no Anil, Zona Oeste

O caso aconteceu em um condomínio na Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão. Bombeiros trabalharam no local, pois a explosão causou um principio de incêndio no imóvel. O fogo foi controlado rapidamente.

João foi encontrado já sem vida no estacionamento do condomínio. Uma das hipóteses da 32ª DP indica que o homem se queimou com a explosão e tentou pular da janela da cozinha da casa até a varanda da sala, mas não conseguiu fazer a travessia e caiu do sétimo andar.

A perícia encontrou uma quantidade expressiva de bombas caseiras no apartamento e diferentes materiais para produção dos explosivos. Os agentes também localizaram caixas com artefatos prontos para uso. O Esquadrão Antibombas esteve no local e todo o material foi apreendido.

A companheira de João prestou depoimento, mas informou que não tinha conhecimento sobre o assunto. A investigação segue para apurar a motivação da produção e a destinação dos artefatos. O celular do homem foi apreendido para perícia.

De acordo com a 32ª DP, João tinha anotações criminais por estelionato e furto.