Harry Potter na Igreja? Sogra evangélica confunde fantasia com traje de Pastor

Na última sexta-feira (3), Yasmim Aziz fez sucesso nas redes sociais ao compartilhar um vídeo engraçado que rapidamente viralizou. Publicado no TikTok, o vídeo já acumula mais de 600 mil visualizações e mostra o filho de Yasmim, todo fofinho, vestido com a fantasia do famoso personagem Harry Potter. A confusão aconteceu quando ela enviou a foto para a sogra, que é evangélica. Ao ver a imagem, a senhora ficou empolgada, achando que o neto estava com um traje de pastor, típico de cultos evangélicos. "Meu Deus, que coisa mais linda, é o pastor da vovó, obreiro da casa do Senhor. Glória a Deus, tá lindo meu neto! Vou dar um microfone pra ele começar logo a pregar", disse a sogra, sem perceber a fantasia.

A situação gerou muitas risadas nos comentários, com os seguidores se divertindo com a confusão. "Harry Potter e a Eucaristia Secreta", brincou uma usuária. "O pastor vai pregar no Ministério da Magia", comentou outra. E teve até quem lembrasse de outra situação engraçada: "Pior meu cunhado que foi batizado do filho com uma camiseta do Bob Marley e minha sogra achando que era Jesus". Confira o momento e divirta-se com a reação da vovó!