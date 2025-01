Homem é preso por passar mão nas partes íntimas de menina de 6 anos

Rio - Um homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, neste domingo (5), após ser flagrado acariciando as partes íntimas de uma criança de 6 anos. O crime aconteceu dentro de uma loja de brinquedos de Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e as imagens circularam as redes sociais no fim de semana. A vítima é afilhada do suspeito, que ainda parecia estar com outros dois meninos no estabelecimento.



Segundo a Polícia Civil, o caso era investigado desde a última sexta-feira (3), quando a 60ª DP (Campos Elíseos) teve acesso às imagens gravadas dentro da loja, que mostram um homem acariciando as nádegas e a vagina de uma menina. Junto com a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) e o 41º BPM (Irajá), a distrital iniciou uma ação para prender o suspeito, identificado como Neliton de Araújo Perpétuo. Os agentes descobriram que ele é padrinho da criança e que eles moravam na mesma rua.



Na madrugada de sábado (4), as investigações apontaram que Neliton poderia fugir para Araruama, na Região dos Lagos, onde iria se esconder na casa de parentes. Durante a manhã e a tarde, as equipes estiveram no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte, após informações de que o homem teria se ido para o local, mas não o encontraram. No final da tarde domingo (5), o suspeito foi localizado em um hostel na Praça da Bandeira, também na Zona Norte. Ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável praticado conta menor de 14 anos, cuja pena varia de 8 a 15 anos de prisão.