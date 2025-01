No fim de semana, três se entregaram

O assalto, ocorrido no dia 28 de dezembro, foi realizado por sete criminosos, dois armados e dois com facas, que renderam, agrediram e roubaram celulares e outros pertences de seis passageiros do coletivo. O roubo durou menos de cinco minutos e foi flagrado por câmeras de segurança.

No último sábado, dois suspeitos foram presos. Um deles se apresentou na 35ª DP (Campo Grande) e outro se apresentou na 16ª DP (Barra da Tijuca). No mesmo dia, um adolescente procurou a 5ª DP (Mem de Sá) devido à repercussão sobre sua identificação.