Uma mulher e o ex-companheiro foram encontrados mortos por arma de fogo, ontem, no bairro do São Bento, Duque de Caxias, Baixada Fluminense. De acordo com vizinhos, Elaine de Andrade Silva e de Jailton Nascimento Silva estariam discutindo antes do ocorrido. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.