Vídeo: homem dá tapa no rosto de mulher no BRT e acaba preso

Rio - Um homem, identificado como João Vitor da Silva de Souza, foi preso por dar tapa no rosto de uma mulher no Terminal Deodoro do BRT, na Zona Oeste, na madrugada desta terça-feira (7).



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que João Vitor aparece segurando um saco preto e andando em direção à mulher, que está sentada em um dos bancos enquanto mexia no celular. Veja:

Homem é preso após bater no rosto de mulher no BRT.



Créditos: Divulgação / Prefeitura do Rio pic.twitter.com/rM0OygZQcP — Jornal O Dia (@jornalodia) January 7, 2025

Ao se aproximar, o homem desfere um tapa contra o rosto da vítima, que se assusta, e segue andando. Segundos depois, agentes do BRT Seguro aparecem, o cercam próximo a um comércio e o prendem.



Segundo a Secretaria de Ordem Pública (Seop), a equipe foi acionada pela vítima e logo encontrou o indivíduo no próprio Terminal mexendo em uma lata de lixo.



A ocorrência foi registrada na 33ª DP (Realengo) como lesão corporal causada por socos, tapas e pontapés.

