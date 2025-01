Enel SP: desligamento de linhas impactou o fornecimento para 650 mil clientes

A Enel São Paulo, distribuidora de energia elétrica responsável pelo atendimento de 24 cidades da Região Metropolitana de São Paulo, incluindo a capital paulista, informou que uma ocorrência envolvendo linhas de transmissão afetou o fornecimento para cerca de 650 mil clientes nos primeiros minutos após o evento, que ocorreu durante as chuvas que atingiram parte da concessão na tarde desta terça-feira.

Em nota, a empresa disse que, em menos de meia hora, restabeleceu o serviço para cerca de 500 mil unidades consumidoras. "A distribuidora segue realizando manobras remotas na rede para normalizar o serviço a todos os clientes o mais rápido possível", informou a empresa em comunicado à imprensa.

Ainda de acordo com a concessionária, as regiões mais afetadas foram as Zonas Sul e Leste da capital, e parte do ABC.