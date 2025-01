Campeões em fazer 'gato'

Segundo um levantamento da Enel, os municípios de Magé e São Gonçalo lideram o ranking de furtos de energia, prática conhecida como 'gato'. De janeiro a novembro do ano passado, as cidades registraram, 39,3% e 39,2%, respectivamente, de perdas de energia, quase 40% de toda a energia distribuída pela empresa nessas nas duas cidades, principalmente por causa das ligações irregulares.

Araruama, Cabo Frio e Angra dos Reis completaram o ranking com os maiores índices de furto de energia nos 11 primeiros meses do ano passado, com índices de perda de 28,9%, 26,9% e 24,1%, respectivamente. O ranking mapeou os 66 municípios da área de concessão da Enel no estado do Rio.

Foram realizadas mais de 260 mil inspeções na rede elétrica. Neste período, foram registrados 192 boletins de ocorrência na Polícia Civil, com 110 pessoas detidas.

A Enel estima que 15% do total da base de clientes da distribuidora está concentrado em áreas com severa restrição operacional. Essas áreas de risco são responsáveis por mais de 20% do total de perdas registradas nessas regiões.