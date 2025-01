Influenciadora gringa viraliza ao relatar experiência sem assalto em Copacabana

Nesta terça-feira (7), um vídeo publicado pela influenciadora gringa Serena, que tem mais de 600 mil seguidores no TikTok, viralizou nas redes sociais e gerou repercussão na web. No conteúdo, a jovem compartilha sua surpresa ao conseguir aproveitar a madrugada no famoso bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, sem ser assaltada.

O vídeo, originalmente postado em dezembro de 2024, já conta com mais de 600 mil visualizações. Serena, visivelmente animada, conta que teve uma experiência positiva enquanto explorava o calçadão da praia, onde conseguiu beber, dançar e até andar de patinete, tudo sem perceber qualquer movimentação suspeita ao seu redor. "Sério, venham para Copacabana. Venham para o Brasil", convidou a influenciadora.

Acompanhada por um grupo de amigos estrangeiros, Serena explicou que todos estavam com a mesma sensação de segurança durante o passeio. O relato positivo dividiu a opinião dos internautas. “Não é mentira, mas é sempre bom ter cuidado”, alertou uma seguidora. “A Zona Sul do Rio de Janeiro é maravilhosa. Pronto…nada de ir pra outro lugar”, ironizou outro. “Pede pra ela vir aqui em São Gonçalo, óbvio que Copacabana vai ser perfeito”, afirmou uma usuária. “Amiga, isso é sorte de principiante”, disse outra. Assista!