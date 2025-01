Criminosos atacam policiais no Jacarezinho

Em meio à operação que ocorreu na tarde de ontem em Manguinhos, bandidos entraram em confronto com policiais civis em frente à Cidade da Polícia, no Jacarezinho. Os criminosos se deslocavam entre as comunidades no momento da troca de tiros.

Durante o intenso fogo cruzado, houve correria e quem passava pelo local precisou se abrigar atrás de veículos que estavam estacionados. Ainda na ação, os bandidos jogaram uma granada contra as equipes, que não explodiu. Em seguida, o Esquadrão Antibomba foi acionado e realizou a explosão.

Após o confronto, projéteis ficaram espalhados pelas ruas. Testemunhas revelaram terem presenciado momentos de terror. "Parecia uma guerra civil".Segundo a Polícia Civil, os criminosos de Manguinhos e do Jacarezinho fazem parte da mesma organização criminosa e a ação teria sido uma tentativa de dispersar a operação que ocorria na comunidade.

Participaram da ação a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), a 21ª DP (Bonsucesso) e a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), com objetivo de coibir roubos e receptação de cargas, em mais uma etapa da Operação Torniquete.