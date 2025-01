Cidade de SP ganha novo posto para emissão de passaporte; veja onde

A cidade de São Paulo ganhou um novo posto da Polícia Federal (PF) para emissão de passaportes. A unidade, inaugurada nesta quarta-feira, 8, fica localizada dentro do shopping Market Place, na Avenida das Nações Unidas, na zona sul da capital.

Os agendamento podem ser feitos no site da Polícia Federal, na aba "passaportes".

Segundo o shopping, o posto de emissão de passaporte fica na alameda de serviços do shopping, no andar -1, e a previsão é de que ele funcione de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas.

O local tem capacidade para emitir até 160 passaportes diariamente. São Paulo é responsável por cerca de 20% das emissões do documento no País.

"A instalação de um posto na Zona Sul de São Paulo busca atender à alta demanda da região, ampliando a capacidade de emissão de passaportes e facilitando o acesso ao serviço para a população local", afirma a PF.

O prazo para agendamento de passaporte no Estado de São Paulo atualmente é de, em média, 2,6 dias, o menor tempo histórico registrado, segundo a Polícia Federal.

A expectativa do shopping Market Place é de receber grande público para emitir passaporte e resolver demandas relacionadas ao documento. A região do empreendimento, próxima à Berrini, Vila Olímpia e Brooklin, é conhecida por ser um centro de negócios. Até então, o posto para passaporte mais próximo fica em Moema, no shopping Ibirapuera.

Veja os postos que já existem em São Paulo para emissão de passaporte:

1.Departamento de Polícia Federal - Superintendência Regional SP: Rua Hugo D'Antola, 95 - Lapa;

2.Shopping Eldorado: Avenida Rebouças, 3970 - Pinheiros;

3.Shopping Ibirapuera: Av. Ibirapuera, 3103 - Moema;

4.Shopping Mooca: Rua Cap. Pacheco e Chaves, 313 - Mooca;

5.Shopping West Plaza: Av. Francisco Matarazzo, s/n - Barra Funda;

6.Santana Parque: Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2780 - Santana.