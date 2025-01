Polícia investiga Magazine Luiza por e-mail racista enviado a cliente: 'Olá, Macaca'

Uma mulher de 35 anos acusa a rede de varejo Magazine Luiza, a Magalu, de cometer injúria racial ao chamá-la de "macaca" em um e-mail recebido para a atualização de um cadastro, no qual foi necessário o registro do rosto da vítima para reconhecimento facial. O caso é investigado pelo 50° Distrito Policial (Itaim Bibi), na zona oeste da cidade de São Paulo.

Em nota, a Magalu disse lamentar o constrangimento sofrido pela cliente. Também afirmou que o caso não está relacionado ao processo de biometria realizado pela cliente. "Essa operação é feita de forma 100% digital, sem qualquer interação humana", alega. "O mesmo acontece com as mensagens de confirmação enviadas pela Magalu para os consumidores", acrescenta.

A cozinheira Susan Sena conta que usou o aplicativo da rede no último sábado, 4, para comprar uma máquina de lavar. Ela requisitou a recuperação de uma conta antiga e, para isso, precisou enviar um registro do próprio rosto para o reconhecimento facial.

Ela conseguiu efetuar a compra, mas percebeu no dia seguinte que o e-mail enviado pela Magazine Luiza começava com a saudação "Olá, Macaca".

"Entrei no cadastro para ver como estava escrito o meu nome, e estava escrito o meu nome mesmo. E eu vi que só nesse e-mail eu recebi 'macaca'. Nos outros e-mails (enviados para confirmar a compra da máquina de lavar), recebi 'Susan'", disse em vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo o Magazine Luiza, o cadastro original da cliente foi realizado em 2011 de forma online. Não foram informados detalhes de como a palavra "macaca" passou a constar no cadastro de Susan.

"Para evitar que casos semelhantes se repitam, a companhia já excluiu o campo 'apelido' de seus formulários cadastrais e adotou uma lista de palavras inapropriadas, que passarão a ser vetadas no momento do preenchimento do cadastro", disse no comunicado.

A cozinheira registrou um boletim de ocorrência. O caso foi registrado como injúria racial. O delegado que atendeu Susan chegou a apurar a possibilidade de um eventual golpe e se o e-mail enviado era, de fato, do Magazine Luiza.

"Não teria como ter sido golpe, porque eu fiz a compra direto pelo aplicativo, O delegado fez a comparação e é o mesmo e-mail. Foi a Magalu. Eu fui chamada de 'macaca' pela Magazine Luiza", conta Susan.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado respondeu que o caso está sendo investigado. Também apontou que as autoridades policiais realizam diligências para identificar os responsáveis pela mensagem com teor racista.